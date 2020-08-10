Где находится страна под названием "Шерстяная фуфайка"? В Литве в анкете для въезжающих можно найти интересное государство

“Шерстяная фуфайка“ — именно такое государство можно найти в перечне "стран, которые турист посетил за 14 дней”. Расположилась "Шерстяная фуфайка" между Республикой Ганой и Гибралтаром.

Где же находится Шерстяная Фуфайка?

Оказывается, в проливе Ла-Манш есть небольшой остров Гернси (Guernsey), который входит в состав Нормандских островов. Однако этот остров, считаясь коронным владением британской короны, не является частью Великобритании.

Еще с XV века остров Гернси славится производством шерсти. Так, например, чулки из гернсийской шерсти носили многие английские королевы. Традиционная одежда моряков и рыбаков острова — вязаные шерстяные свитера, которые тоже называются “guernsey”.

Онлайн-переводчик Google Translate автоматически переводит название этого теплого и практичного свитера словосочетанием “шерстяная фуфайка”. Поскольку свитер и остров называются одинаково, это и вызывает путаницу. Вот так в список стран и аэропортов время от времени попадает “Шерстяная Фуфайка”. Так она попала и в анкету для въезжающих в Литву.