“Шерстяная фуфайка“ — именно такое государство можно найти в перечне "стран, которые турист посетил за 14 дней”. Расположилась "Шерстяная фуфайка" между Республикой Ганой и Гибралтаром.
Где же находится Шерстяная Фуфайка?
Оказывается, в проливе Ла-Манш есть небольшой остров Гернси (Guernsey), который входит в состав Нормандских островов. Однако этот остров, считаясь коронным владением британской короны, не является частью Великобритании.
Еще с XV века остров Гернси славится производством шерсти. Так, например, чулки из гернсийской шерсти носили многие английские королевы. Традиционная одежда моряков и рыбаков острова — вязаные шерстяные свитера, которые тоже называются “guernsey”.
Онлайн-переводчик Google Translate автоматически переводит название этого теплого и практичного свитера словосочетанием “шерстяная фуфайка”. Поскольку свитер и остров называются одинаково, это и вызывает путаницу. Вот так в список стран и аэропортов время от времени попадает “Шерстяная Фуфайка”. Так она попала и в анкету для въезжающих в Литву.
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