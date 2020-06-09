Где отдохнуть и куда поехать летом 2020 года: лучшие направления для безопасных путешествий после пандемии

European Best Destinations назвал 20 мест для безопасного отдыха этим летом. При составлении рейтинга учитывались разные факторы: количество заболевших в стране, уровень медицины, наличие свободных мест в больницах, введение определенных санитарных при размещении, обилие ресторанов и кафе, доступность масок и дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции и прочее.

Примечателен тот факт, что в рейтинг не вошла Эстония, но три последние позиции заняли наши соседи — Латвия, Литва и Финляндия.

ТОП-20 самых лучших мест для путешествий летом 2020 года:

1. Тбилиси, Грузия,

2. Корфу, Греция,

3. Цавтат, Хорватия,

4. Азорские острова, Португалия,

5. Превеза, Греция,

6. Алентежу, Португалия,

7. Батуми, Грузия,

8. Загреб, Хорватия

9. Алгарве, Португалия

10. Сибиу, Румыния

11. Котор, Черногория

12. Риека, Хорватия

13. Варшава, Польша

14. Вена, Австрия

15. Бохинь, Словения

16. Мальта

17. Гданьск, Польша

18. Вильнюс, Литва

19. Рига, Латвия

20. Кайну, Финляндия