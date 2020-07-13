Где в Европе запрещено носить паранджу

Первой страной Евросоюза, которая запретила ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо, стала Франция. Соответствующий закон, инициированный правительством тогдашнего президента Николя Саркози, был одобрен Национальным собранием страны десять лет назад, 13 июля 2010 года. Он вступил в силу 11 апреля 2011 года.

ЕСПЧ не увидел нарушения прав человека в запрете на паранджу

Во французском законе — во избежание дискриминации — речь не идет конкретно о мусульманской одежде: “Никто не должен носить в общественных местах элементы одежды, которые служат для того, чтобы скрывать лицо”. Ношение любого вида религиозной одежды и головных уборов было запрещено в школах Франции еще в 2004 году. Запрет никаба и паранджи во Франции коснулся 2000 женщин из 5 миллионов мусульман, живущих в стране.