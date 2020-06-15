15.06.2020, 10:00

Германия сняла вызванный пандемией погранконтроль


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Германия сняла вызванный пандемией погранконтроль
Scanpix, AP, Slavomir Kubes

Контроль на границах ФРГ был установлен из-за распространения вируса SARS-CoV-2 и действовал почти три месяца. Теперь Германия вновь открывает границы и отменяет предостережения от поездок в 31 страну.

Германия вносит свой вклад в восстановление свободного перемещения внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Контроль на границах ФРГ, обусловленный распространением коронавируса SARS-CoV-2, прекратил действие в ночь на понедельник, 15 июня. Он действовал с середины марта. За это время полиция Германии не впустила в страну почти 200 000 человек, заявил накануне министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Кроме того, МИД Германии с 15 июня снимает действующие в связи с пандемией настоятельные рекомендации отказаться от поездок за границу. Предостережение от путешествий отменяется для 26 государств ЕС, Великобритании и четырех стран, входящих в Шенгенскую зону, но не являющихся членами Евросоюза: Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Еще для более 160 государств подобное предостережение продлено до конца августа.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен почти у 8 млн жителей планеты, а свыше 435 000 человек скончались от последствий вызываемого им заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2 млн случаев) и летальных исходов (свыше 115 000) - в США. В Германии за время наблюдений вирус обнаружен более чем у 187 тысяч человек, а 8870 пациентов с COVID-19 скончались.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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