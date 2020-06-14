Германия выставит немецким туристам счета за эвакуацию из-за коронавируса

Немцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса и эвакуированные на родину министерством иностранных дел ФРГ, в скором времени получат счета за оказанную услугу. “Участники этой программы в ближайшие дни и недели будут индивидуально проинформированы об их доле расходов”, — сообщил МИД ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство Германии 17 марта начало беспрецедентную акцию по массовому возвращению на родину немецких туристов, застрявших за рубежом из-за коронавируса. За пять недель в Германию было вывезено 240 тысяч человек, в том числе 66 тысяч — на самолетах, арендованных МИД ФРГ. Последний такой самолет 24 апреля доставил домой 157 немцев из южноафриканского Кейптауна. После этого людей в Германию стали возвращать по одиночке или небольшими группами.

МИД ФРГ заявил, что на основании закона о консульских услугах люди, воспользовавшиеся эвакуацией, должны участвовать в ее финансировании. “Для граждан будут установлены суммы паушальных платежей с учетом дальности маршрута, средних цен на билеты и стоимости программ по эвакуации граждан в других странах ЕС”, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.