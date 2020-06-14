14.06.2020, 11:20

Германия выставит немецким туристам счета за эвакуацию из-за коронавируса


EST
Германия выставит немецким туристам счета за эвакуацию из-за коронавируса
Photo by Matteo Marsullo on Unsplash

В середине марта МИД организовал беспрецедентную акцию по массовому вывозу немецких туристов, застрявших за границей из-за пандемии. Скоро эвакуированным придется за это заплатить.

Немцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса и эвакуированные на родину министерством иностранных дел ФРГ, в скором времени получат счета за оказанную услугу. “Участники этой программы в ближайшие дни и недели будут индивидуально проинформированы об их доле расходов”, — сообщил МИД ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство Германии 17 марта начало беспрецедентную акцию по массовому возвращению на родину немецких туристов, застрявших за рубежом из-за коронавируса. За пять недель в Германию было вывезено 240 тысяч человек, в том числе 66 тысяч — на самолетах, арендованных МИД ФРГ. Последний такой самолет 24 апреля доставил домой 157 немцев из южноафриканского Кейптауна. После этого людей в Германию стали возвращать по одиночке или небольшими группами.

МИД ФРГ заявил, что на основании закона о консульских услугах люди, воспользовавшиеся эвакуацией, должны участвовать в ее финансировании. “Для граждан будут установлены суммы паушальных платежей с учетом дальности маршрута, средних цен на билеты и стоимости программ по эвакуации граждан в других странах ЕС”, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Читайте также: