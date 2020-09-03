Глава airBaltic: наша авиакомпания выйдет из кризиса очень сильной

Под влиянием пандемии оборот авиакомпании в первом полугодии уменьшился на 63,6% — до 78,713 млн евро, а убытки выросли почти в семь раз до 184,77 млн евро. По словам Гаусса, в январе и феврале результаты были намного лучше, чем планировалось.

“Затем последовал 62-дневный период, когда мы вообще прекратили полеты. Нам пришлось уволить многих работников. У нас не было доходов, а расходы были велики, так как приходилось менять бронирования и возвращать деньги за отмененные полеты, мы продолжаем возвращать деньги и сейчас. Также мы должны продолжать лизинговые выплаты за самолеты. В расчет убытков включены платежи за самолеты, которые мы сейчас не используем”, — сказал Гаусс.

Он добавил, что для airBaltic исторически это рекордные убытки за первое полугодие, в то же время по сравнению с другими авиакомпаниями они невелики.