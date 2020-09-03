Глава airBaltic: наша авиакомпания выйдет из кризиса очень сильной

“За год в целом убытки будут еще больше, потому что мы возвращаемся к ситуации, когда количество полетов уменьшается”, — сказал глава авиакомпании, выразив сожаление, что в Латвии такие строгие ограничения на авиаперевозки — единственные в Европе.
Например, из Германии можно лететь куда угодно, установлены только рискованные страны, при возвращении из которых нужно соблюдать карантин или сдавать тест, но никто не запрещает транспорт.
“В июле, когда было больше всего полетов, спрос был очень велик, следовательно, мы действовали правильно. Да, сейчас многие наши маршруты снова попали в красный список, и рейсы пришлось прекратить, но это не означает, что исчез спрос”, — сказал Гаусс.
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