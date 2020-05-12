Глава airBaltic рассказал, как изменятся цены на авиаперелеты
В долгосрочной перспективе билеты на авиаперелеты могут немного подешеветь. Такое мнение по время вебинара высказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
В долгосрочной перспективе билеты на авиаперелеты могут немного подешеветь. Такое мнение по время вебинара высказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
“Мы прогнозируем, что цены на билеты будут чуть ниже, чем до кризиса, поскольку расходы авиакомпаний на топливо и другие вещи будут ниже”, — пояснил Гаусс.
Он также пояснил, что при возобновлении авиасообщения цены на билеты будут выше, поскольку будет меньше рейсов. Но в долгосрочной перспективе, наоборот, цены могут быть ниже, чем до кризиса, вызванного распространением Covid-19.
Как уже ранее сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров решил вложить в основной капитал airBaltic, тем самым участие государства в авиакомпании увеличился с 80,05% до 91%.
План правительства Латвии, который еще должна утвердить Еврокомиссия, подразумевает вложения в airBaltic по частям. При этом они не должны превышать убытков, возникших у авиакомпании из-за кризиса.
Гаусс, в свою очередь, пояснил, что с увеличением основного капитала авиакомпания сможет выполнить свой новый бизнес-план “Destination 2025 clean”, который “концентрируется на новом начале”, когда будут возобновлены международные авиаперелеты.
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