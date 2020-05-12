Глава airBaltic рассказал, как изменятся цены на авиаперелеты

“Мы прогнозируем, что цены на билеты будут чуть ниже, чем до кризиса, поскольку расходы авиакомпаний на топливо и другие вещи будут ниже”, — пояснил Гаусс.

Он также пояснил, что при возобновлении авиасообщения цены на билеты будут выше, поскольку будет меньше рейсов. Но в долгосрочной перспективе, наоборот, цены могут быть ниже, чем до кризиса, вызванного распространением Covid-19.

Как уже ранее сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров решил вложить в основной капитал airBaltic, тем самым участие государства в авиакомпании увеличился с 80,05% до 91%.

План правительства Латвии, который еще должна утвердить Еврокомиссия, подразумевает вложения в airBaltic по частям. При этом они не должны превышать убытков, возникших у авиакомпании из-за кризиса.

Гаусс, в свою очередь, пояснил, что с увеличением основного капитала авиакомпания сможет выполнить свой новый бизнес-план “Destination 2025 clean”, который “концентрируется на новом начале”, когда будут возобновлены международные авиаперелеты.