Глава Go Group: можем считать себя лидерами рынка — в нашей гостинице сейчас аж 8 постояльцев!

”Предполагаю, что этот туристический сезон мы пропустим. Только следующей весной начнется движение людей, и это будет означать восстановление туризма. Но все равно это будет не в таких масштабах, как в 2019 году”, — сказал Юри Этверк. Он утверждает, что на данный момент таллиннский отель, принадлежащий концерну, можно было бы назвать лидером рынка, так как сейчас ежедневно там останавливает 8-10 постояльцев. Этверк отметил, что Go Group, очевидно, закончит год с потерями в 1.5 миллиона евро. План правительства по оказанию помощи предприятиям бизнесмен рассматривает позитивно, однако, по его мнению, 25 миллионов евро на весь туристический сектор страны не хватит.

Откуда постояльцы в гостинице?



Это все жители Эстонии. Кому-то по работе нужно ездить из Тарту в Таллинн. Вместо ежедневных поездок туда-обратно легче остаться в гостинице на несколько дней. Цены в отеле сейчас такие же низкие, как нефть (комната на двоих на неделю — 190 евро, прим.ред). Поэтому 8-10 человек у нас и есть. Хотя обычно мы привыкли, что в нашей гостинице останавливается не менее 100 человек в сутки.

