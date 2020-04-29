Глава Go Group: можем считать себя лидерами рынка — в нашей гостинице сейчас аж 8 постояльцев!
По словам главы концерна Go Group Юри Этверка, в этом году компания пропустит туристический сезон, пишет Ärileht.
По словам главы концерна Go Group Юри Этверка, в этом году компания пропустит туристический сезон, пишет Ärileht.
”Предполагаю, что этот туристический сезон мы пропустим. Только следующей весной начнется движение людей, и это будет означать восстановление туризма. Но все равно это будет не в таких масштабах, как в 2019 году”, — сказал Юри Этверк. Он утверждает, что на данный момент таллиннский отель, принадлежащий концерну, можно было бы назвать лидером рынка, так как сейчас ежедневно там останавливает 8-10 постояльцев. Этверк отметил, что Go Group, очевидно, закончит год с потерями в 1.5 миллиона евро. План правительства по оказанию помощи предприятиям бизнесмен рассматривает позитивно, однако, по его мнению, 25 миллионов евро на весь туристический сектор страны не хватит.
Это все жители Эстонии. Кому-то по работе нужно ездить из Тарту в Таллинн. Вместо ежедневных поездок туда-обратно легче остаться в гостинице на несколько дней. Цены в отеле сейчас такие же низкие, как нефть (комната на двоих на неделю — 190 евро, прим.ред). Поэтому 8-10 человек у нас и есть. Хотя обычно мы привыкли, что в нашей гостинице останавливается не менее 100 человек в сутки.
Если говорить с экономической точки зрения, ситуация сейчас плоха настолько, насколько это может быть в любом транспортном и туристическом предприятии. Например, последние полтора месяца у нашего турбюро было много напряженной работы — оформляли аннуляции, возвращали деньги, делали изменения в бронированиях. Эта работа куда сложнее, чем просто покупка и продажа. К сожалению, все это приводит к отрицательному обороту.
Не более трети клиентов попросили вернуть деньги, две трети перенесли даты поездок. Мы можем гордиться тем, что в марте и апреле обслужили всех вовремя и без задержек. Спасибо большое всем нашим клиентам за их понимание и терпение в этой “виртуальной” очереди обслуживания. На данный момент мы занимаемся клиентами, чьи поездки должны были состояться в мае и июне — пытаемся найти подходящие альтернативы.
70% всех рейсов приостановлено. Но на тех маршрутах, что остались в расписании, мы наблюдаем очень мало пассажиров. Заказов нет, только небольшие проекты по оказанию помощи — например, мы осуществляли трансферы наших соотечественников из Риги и с границы в Икла. Регулярный общественный транспорт в пределах города и окрестностях ходит по временному графику, так как государство и местные самоуправления сократили количество поездок на 10%. Но основная потребность людей в передвижении все же гарантирована.
Если же говорить о железной дороге, то тут все понятно — границы закрыты, поезд не ходит. Так как эпидемиологическая ситуация в России ухудшается, восстановление железнодорожного сообщения не стоит в первостепенных задачах. Хотя в поездах намного легче обеспечить дистанцию и соблюдать санитарные правила, чем в самолетах.
Объем внутренних перевозок не сильно уменьшился, но это очень малая доля по сравнению с транзитными перевозками. Когда в европейских странах ввели карантин и всевозможные ограничения, очень скоро на складах стал заканчиваться товар. Заказов на перевозки стало меньше. Теперь же, когда заводы вновь запустят, надеюсь, объем международных перевозок будет возвращаться на прежний уровень.
Конечно, 25 миллионов, которые государство планирует выделить туристической индустрии — хороший жест. Мы примем его с радостью и благодарностью. Я верю, что это поможет какому-нибудь туристическому хутору или кафе выжить в кризисное время. Но не стоит забывать, что экспорт туристического рынка — те деньги, что иностранные туристы привозят или оставляют в Эстонии, превышает 2 миллиарда евро. Очевидно, что предоставляемые 25 миллионов весь туристический сектор Эстонии не спасут.
Однако много можно сделать и без денег. Если бы была политическая воля, можно было бы, например, поставить перед собой цель, чтобы Эстония стала первой страной, которая откроет свои границы с лозунгом “Сюда безопасно ездить и здесь безопасно находиться”. Это предполагает, что туристический сектор будет вместе с правительственными органами решать основные проблемы: как обеспечить безопасность на пароме, в поезде и самолете, как проводить пограничный контроль, какие правила должны применяться к приезжим и, наконец, как убедить, что вирус здесь действительно под контролем? Если бы нам удалось реализовать эту идею, нами бы точно заинтересовался весь мир. „SafEST place to be.”
При наихудшем сценарие мы вообще не сможем работать. Когда мы первый раз составляли кризисный бюджет, мы ушли в минус на 3 миллиона евро. Сейчас мы пересматриваем наши бизнес-модели на второе полугодие. Не верю, что выйдем в плюс, но избежать фатального минуса вполне возможно.
Предполагаю, что этот туристический сезон мы пропустим. Только следующей весной начнется движение людей, что будет означать восстановление туризма. Но все равно это будет не в таких объемах, как в 2019 году.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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