Глава научного совета Эстонии: прямые авиарейсы надо сохранить, а тестирование в аэропорту сделать обязательным

На вопрос, как следует регулировать прямые рейсы и разумно ли, что, например, в понедельник из Риги вылетел самолет в Малагу, а нас действуют четкие ограничения для Испании, Ирьи Лутсар ответила: “Научный совет считает, что прямые рейсы безопаснее, чем пребывание в различных аэропортах. Очевидно, что люди сейчас в развлекательные поездки особо не ездят, а летают по семейным делам или работе. Научный совет считает, что прямые рейсы должны быть, а тестировать людей будем по возвращении”.

“Поскольку в некоторых странах показатели уже намного выше, чем у нас, научный совет предложил брать недельный показатель Эстонии и умножать на 1,1. Приезжих из стран, где этот показатель окажется ниже, следует освободить от самоизоляции”, — добавила она.