Глава научного совета Эстонии: прямые авиарейсы надо сохранить, а тестирование в аэропорту сделать обязательным
По словам главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, требование самоизоляции следует отменить для приезжих из стран с коэффициентом заражения коронавирусом до 110% от эстонского показателя. Прямые авиарейсы необходимо сохранить, но ввести обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну, сообщает rus.err.ee.
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Дочь-подросток известного дизайнера пропала в Москве
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
Дети нашли в реке труп и отправили фото матери