Глава научного совета Эстонии: прямые авиарейсы надо сохранить, а тестирование в аэропорту сделать обязательным
По словам главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, требование самоизоляции следует отменить для приезжих из стран с коэффициентом заражения коронавирусом до 110% от эстонского показателя. Прямые авиарейсы необходимо сохранить, но ввести обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну, сообщает rus.err.ee.
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