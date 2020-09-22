22.09.2020, 16:44

Глава научного совета Эстонии: прямые авиарейсы надо сохранить, а тестирование в аэропорту сделать обязательным


EST
Глава научного совета Эстонии: прямые авиарейсы надо сохранить, а тестирование в аэропорту сделать обязательным
Foto: Andres Putting

По словам главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, требование самоизоляции следует отменить для приезжих из стран с коэффициентом заражения коронавирусом до 110% от эстонского показателя. Прямые авиарейсы необходимо сохранить, но ввести обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну, сообщает rus.err.ee.

На вопрос, как следует регулировать прямые рейсы и разумно ли, что, например, в понедельник из Риги вылетел самолет в Малагу, а нас действуют четкие ограничения для Испании, Ирьи Лутсар ответила: “Научный совет считает, что прямые рейсы безопаснее, чем пребывание в различных аэропортах. Очевидно, что люди сейчас в развлекательные поездки особо не ездят, а летают по семейным делам или работе. Научный совет считает, что прямые рейсы должны быть, а тестировать людей будем по возвращении”.

“Поскольку в некоторых странах показатели уже намного выше, чем у нас, научный совет предложил брать недельный показатель Эстонии и умножать на 1,1. Приезжих из стран, где этот показатель окажется ниже, следует освободить от самоизоляции”, — добавила она.

Читайте также: