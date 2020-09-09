Глава небольшой турфирмы: последние доходы у нас были осенью прошлого года. Сколько компаний дотянет до весны?

Она добавляет, что жители Эстонии этим летом действительно стали больше ездить по стране, но при этом они не прибегали к услугам турфирм. “Семьи и небольшие компании сами организуют свои поездки”.
Тревожное будущее
Поскольку число количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти, существует риск того, что государственные границы могут снова закрыть. По оценкам директора выруской турфирмы, у них нет другого выбора, кроме как ждать налаживания ситуации и полного открытия границ. “Мы снова планируем поездки на весну и лето. Постоянно следим за тем, что можно организовать, а что нельзя. В то же время мы не можем себе представить, как собрать на автобусный тур, например, группу из 30 человек, если ни мы, ни один из туристов не может быть уверен, что вообще можно будет доехать до пункта назначения”, — говорит Кристи Валк.
Она считает, что если государство решит оставить туристический сектор Эстонии без дополнительной поддержки и субсидий по заработной плате, то будущее туриндустрии будет мрачным. “В связи с сезонностью туризма мы прекратили получать доходы еще осенью 2019 года. Сколько компаний в мире могут продолжать работать без прибыли в течение полутора лет и дотянуть до нового летнего сезона? ” — философски задается вопросом Кристи Валк.
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