Глава небольшой турфирмы: последние доходы у нас были осенью прошлого года. Сколько компаний дотянет до весны?

“Из-за коронавируса мы отменили 97% запланированных поездок и вернулись всем клиентам деньги. Какие-то туры перенесли с весны на осень, но теперь приходится и их отменять и возвращать людям сделанную предоплату, — рассказывает директор туристической фирмы ABZ Reisid Кристи Валк.

По ее словам, хоть в фирме и не было сокращений, загруженность работников пришлось значительно снизить, что, соответственно, отразилось на заработной плате. Кроме того, турфирма воспользовалась государственной помощью от Кассы по безработице.

Основное направление деятельности компании — организация туристических поездок для групп. “Обычно мы начинаем заниматься организацией таких туров как минимум за полгода. Но все поездки, запланированные на этот год, пришлось отменить. Объяснимо, что сейчас никто не строит новых планов на путешествия, потому что до сих пор непонятно, когда, каким образом и куда можно будет уехать в ближайшем будущем, — говорит Валк.