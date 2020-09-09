09.09.2020, 15:31

Глава небольшой турфирмы: последние доходы у нас были осенью прошлого года. Сколько компаний дотянет до весны?

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Järjekord lennujaamas
Järjekord lennujaamasFoto: Eero Vabamägi

По словам Кристи Валк, директора выруского туристического агентства ABZ Reisid, единственными направлениями, куда они этим летом осмеливались организовывать поездки для небольших групп, были Латвия и Литва. Увеличилось и количество поездок по Эстонии, однако, как уверяет Кристи Валк, в большинстве случаев местные жители не прибегали к услугам туристических фирм, пишет Maaleht.

“Из-за коронавируса мы отменили 97% запланированных поездок и вернулись всем клиентам деньги. Какие-то туры перенесли с весны на осень, но теперь приходится и их отменять и возвращать людям сделанную предоплату, — рассказывает директор туристической фирмы ABZ Reisid Кристи Валк.

По ее словам, хоть в фирме и не было сокращений, загруженность работников пришлось значительно снизить, что, соответственно, отразилось на заработной плате. Кроме того, турфирма воспользовалась государственной помощью от Кассы по безработице.

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Основное направление деятельности компании — организация туристических поездок для групп. “Обычно мы начинаем заниматься организацией таких туров как минимум за полгода. Но все поездки, запланированные на этот год, пришлось отменить. Объяснимо, что сейчас никто не строит новых планов на путешествия, потому что до сих пор непонятно, когда, каким образом и куда можно будет уехать в ближайшем будущем, — говорит Валк.

Этим летом все путешествия ограничились Латвией и Литвой. “Мы составили летом новые туристические программы и предложили их нашим клиентам. Например, среди наших туров были: “Поехали в Латвию на обед”, “На север Литвы”, “Туда-сюда и еще куда-нибудь”. К сожалению, реализовать удалось лишь некоторые из них. Неуверенность была настолько велика, что люди не решались путешествовать и боялись вообще выезжать за пределы Эстонии. Мы постоянно следили за ситуацией и мониторили, где и что изменилось. Так как ограничений становилось все больше и больше, многие запланированные программы пришлось исключить из календаря поездок”, — поясняет глава туристической фирмы.

Кристи Валк добавляет, что их основными заказчиками поездок по Эстонии являются школы и пенсионеры. “Весной и летом школьные поездки были отменены. Этой осенью многие школы рекомендовали учителям отказаться от планирования путешествий. Пенсионеры запуганы новостями из СМИ. Раньше мы организовывали для пожилых людей всевозможные театральные и концертные туры с обзорными экскурсиями. Но их также пришлось отменить, так как никаких концертов и представлений не проходит. Из-за всего этого, если сравнивать с прошлыми годами, у нас состоялось минимальное количество поездок по Эстонии ”, — вздыхает Валк.

Она добавляет, что жители Эстонии этим летом действительно стали больше ездить по стране, но при этом они не прибегали к услугам турфирм. “Семьи и небольшие компании сами организуют свои поездки”.

Тревожное будущее

Поскольку число количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти, существует риск того, что государственные границы могут снова закрыть. По оценкам директора выруской турфирмы, у них нет другого выбора, кроме как ждать налаживания ситуации и полного открытия границ. “Мы снова планируем поездки на весну и лето. Постоянно следим за тем, что можно организовать, а что нельзя. В то же время мы не можем себе представить, как собрать на автобусный тур, например, группу из 30 человек, если ни мы, ни один из туристов не может быть уверен, что вообще можно будет доехать до пункта назначения”, — говорит Кристи Валк.
Она считает, что если государство решит оставить туристический сектор Эстонии без дополнительной поддержки и субсидий по заработной плате, то будущее туриндустрии будет мрачным. “В связи с сезонностью туризма мы прекратили получать доходы еще осенью 2019 года. Сколько компаний в мире могут продолжать работать без прибыли в течение полутора лет и дотянуть до нового летнего сезона? ” — философски задается вопросом Кристи Валк.

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