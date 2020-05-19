Глава Союза отелей и ресторанов: вся Европа будет драться за туристов
Несмотря на ожидаемое открытие границ между европейскими странами этим летом после отступления коронавируса, эпидемия которого испортила гостиницам и ресторанам высокий сезон, туристов в этом году будет ощутимо меньше, и турсекторы в различных странах будут жестко конкурировать друг с другом, считает исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Лийвамяги, пишет rus.err.ee.
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