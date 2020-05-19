Глава Союза отелей и ресторанов: вся Европа будет драться за туристов

"Мы видим, что литовцы очень агрессивно проводят маркетинговые кампании, чтобы привлечь туристов из Эстонии, а поскольку у нас границы открыты, в Латвии и Литве, а также в Германии уже смотрят в будущее, понизили налоги на гостиницы и рестораны. Туристов будет меньше, поэтому по всей Европе будут драться за туристов", - сказала Лийвамяги, по мнению которой позитивным сигналом для эстонского турсектора станет разрешение финским туристам приезжать в Эстонию.

"Туристический сектор вошел в кризис в самый неудачный момент, потому что с середины мая до середины августа практически делается результат всего года, и выйдет из него в низкий сезон, и это значит, что предложения осенью будут тоже по другим ценам", - пояснила Лийвамяги.