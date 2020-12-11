Глава Союза СПА Эстонии: туристический сектор стране не важен. Массовые сокращения неизбежны

К сожалению, весьма вероятно, что вчерашнее решение правительства плохо скажется на многих фирмах и компаниях. Весной смягчить шок помогла материальная поддержка Кассы по безработице, но теперь ее нет.

Большинство предприятий не сможет сократить рабочее время или уменьшить зарплату своим сотрудникам, поскольку во время первой волны коронавируса весной этого года уже воспользовались этой мерой, разрешенной максимум на три месяца. Единственный вариант - массовые сокращения.

Нельзя забывать, что СПА уже девять месяцев работают в условиях ограничений. СПА и водные центры были закрыты с 14 марта по 1 июня. Согласно установленным правилам, на данный момент разрешено только 50% заполняемости помещений, из-за чего компании оказались в очень тяжелом экономическом положении.

Клиенты приезжают по пятницам и субботам, а также во время школьных каникул. В остальные дни недели здания почти пустуют. Отменены все семинары и празднования Рождества и наступления Нового года.