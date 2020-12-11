11.12.2020, 07:00

Глава Союза СПА Эстонии: туристический сектор стране не важен. Массовые сокращения неизбежны


Aire Toffer
EST
Meresuu SPA. Foto loo juures illustratiivne
Meresuu SPA. Foto loo juures illustratiivneFoto: Meresuu SPA

Ида-Вирумаа — третий уезд Эстонии по количеству гостиниц и СПА. Это означает, что из-за принятых ограничений очень большое количество людей, занятых в сфере туризма, останутся без работы, приводит слова главы Союза СПА Эстонии Айре Тоффеля издание Eesti Päevaleht.

К сожалению, весьма вероятно, что вчерашнее решение правительства плохо скажется на многих фирмах и компаниях. Весной смягчить шок помогла материальная поддержка Кассы по безработице, но теперь ее нет.

Большинство предприятий не сможет сократить рабочее время или уменьшить зарплату своим сотрудникам, поскольку во время первой волны коронавируса весной этого года уже воспользовались этой мерой, разрешенной максимум на три месяца. Единственный вариант - массовые сокращения.

Нельзя забывать, что СПА уже девять месяцев работают в условиях ограничений. СПА и водные центры были закрыты с 14 марта по 1 июня. Согласно установленным правилам, на данный момент разрешено только 50% заполняемости помещений, из-за чего компании оказались в очень тяжелом экономическом положении.

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Недвусмысленное послание министра финансов


Сохранение рабочих мест в сфере туризма - проблема не только в Ида-Вирумаа, но и в Эстонии в целом. К сожалению, вчера на инфочасе правительства Мартин Хельме дал исчерпывающий ответ на ситуацию в туристическом секторе.

«И в правительстве нет этой политического договоренности, чтобы мы могли вести во время кризиса весь этот сектор до лета следующего года или до любого времени, которое понадобится. Просто нет политического желания", - сказал он.

Вчерашнее послание правительства означает, что туристический сектор не важен, его не рекомендуется поддерживать, сокращайте людей.

Экономику нельзя, словно молнию на одежде, сначала просто застегнуть, а потом легко открыть. Нет такой возможности, чтобы работодатели и дальше удерживали своих сотрудников и платили бы им зарплату в течение, скажем, трех недель или дольше. Таких ресурсов для сохранения рабочих мест больше нет.

Нерациональное закрытие

Для рынка труда Ида-Вирумаа это невероятный шок, и выходить из него придется довольно долго. Взрыв безработицы неизбежен.

Ида-Вирумаа - третий уезд по количеству номеров в гостиницах и СПА. Это означает, что очень большое количество людей, занятых в сфере туризма, останутся без работы.

Учитывая небольшой размер Эстонии, нецелесообразно закрывать все предприятия в регионе. В Ида-Вирумаа также есть районы, где уровень заражения не такой высокий.

Для компаний, которые находятся в нескольких десятках километров от границы Ида-Вирумаа, запрета на ведение бизнеса нет - ограничения распространяются только в границах уезда.

Исходя из размеров Эстонии, закрытие туризма в одном регионе означает, что все желающие просто поедут в другие города. Те, кто забронировал отдых в Ида-Вирумаа, по всей вероятности, найдут другие альтернативы.

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