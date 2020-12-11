Глава Союза СПА Эстонии: туристический сектор стране не важен. Массовые сокращения неизбежны

Нерациональное закрытие
Для рынка труда Ида-Вирумаа это невероятный шок, и выходить из него придется довольно долго. Взрыв безработицы неизбежен.
Ида-Вирумаа - третий уезд по количеству номеров в гостиницах и СПА. Это означает, что очень большое количество людей, занятых в сфере туризма, останутся без работы.
Учитывая небольшой размер Эстонии, нецелесообразно закрывать все предприятия в регионе. В Ида-Вирумаа также есть районы, где уровень заражения не такой высокий.
Для компаний, которые находятся в нескольких десятках километров от границы Ида-Вирумаа, запрета на ведение бизнеса нет - ограничения распространяются только в границах уезда.
Исходя из размеров Эстонии, закрытие туризма в одном регионе означает, что все желающие просто поедут в другие города. Те, кто забронировал отдых в Ида-Вирумаа, по всей вероятности, найдут другие альтернативы.
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