Глава Союза турфирм: коронавирус отбросил эстонский турсектор на пять лет назад

“В прошлом году строились планы, планы развития, инвестиционные планы — от нового судна Tallink до новых ИТ-решений в очень многих турфирмах. Оптимизм и надежды были очень большие. В том числе и у моих предприятий”, — сказал Пруули во вторник в передаче “Esimene Stuudio” на телеканале ETV.

По его оценке, в ближайшие годы на повторение такой ситуации лучше не рассчитывать. “В перспективе двух-пяти лет, я боюсь, что мы [должны быть] реалистами, такого туристического бума мы не увидим. Если мы хотим, чтобы действующие сейчас в Эстонии турфирмы, которые знают, куда и как эстонцы ходят ездить, работали и в будущем, то их надо поддержать. В противном случае мы следующей осенью окажемся в ситуации, когда предприятия из стран, где их сейчас поддерживают, придут и скупят здесь за бесценок то, что останется, и тех людей, которые еще хотят вложить душу в туризм”, — добавил Пруули.