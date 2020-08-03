“Глупое решение”: почему испанцы озлобились на Великобританию

В Испании осудили Великобританию за решение удалить ее из списка безопасных направлений для путешествий. После того, как вечером 25 июля британское правительство объявило, что по возвращении из отпуска гражданам нужно отправляться в добровольную самоизоляцию на 14 дней, популярные курорты начали закрываться. Теперь отели в Коста-дель-Соль и Бенидорме, продававшие пакетные туры, в основном, жителям Великобритании, опустели — многие из них прекращают работу, не успев ее начать.

В Коста-Бланке в районе Валенсии, например, сейчас открыта лишь пятая часть гостиниц, сообщает The Sun — в Ассоциации отелей Бенидорма и Валенсии уже заявили, что Великобритания “ударила кувалдой” по испанской туристической индустрии.

Министр по туризму Испании Мария Рейес Марото настаивает, что Испания не переживает вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции — в отличие от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объяснявшего резким ростом заболеваемости в этой стране решение отправлять британцев в самоизоляцию по возвращении из отпуска.