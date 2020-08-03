03.08.2020, 10:02

“Глупое решение”: почему испанцы озлобились на Великобританию


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“Глупое решение”: почему испанцы озлобились на Великобританию
Scanpix, AFP

Популярные у британских туристов туристические направления Испании опустели после того, как в Великобритании обязали граждан, возвращающихся из отпуска в этой стране, отправляться в самоизоляцию. Теперь на курортах, где еще недавно жаловались на поведение нетрезвых англичан, недовольны их отсутствием.

В Испании осудили Великобританию за решение удалить ее из списка безопасных направлений для путешествий. После того, как вечером 25 июля британское правительство объявило, что по возвращении из отпуска гражданам нужно отправляться в добровольную самоизоляцию на 14 дней, популярные курорты начали закрываться. Теперь отели в Коста-дель-Соль и Бенидорме, продававшие пакетные туры, в основном, жителям Великобритании, опустели — многие из них прекращают работу, не успев ее начать.

В Коста-Бланке в районе Валенсии, например, сейчас открыта лишь пятая часть гостиниц, сообщает The Sun — в Ассоциации отелей Бенидорма и Валенсии уже заявили, что Великобритания “ударила кувалдой” по испанской туристической индустрии.

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Министр по туризму Испании Мария Рейес Марото настаивает, что Испания не переживает вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции — в отличие от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объяснявшего резким ростом заболеваемости в этой стране решение отправлять британцев в самоизоляцию по возвращении из отпуска.

“Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, у некоторых наших европейских друзей, я боюсь, вы начинаете видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии”, — цитирует Джонсона The Sun. “Говорят о новой волне пандемии, но мы далеки от этой точки, — парирует Мария Рейес Марото, согласно The Mirror. — Новые вспышки находятся под контролем и происходят в отдельных местах, и испанские туристические направления характеризуются очень низким уровнем заражения”.

Отель Rio Park в Бенидорме, который в былые годы на 70% заполнялся жителями Великобритании, закрылся через шесть дней после того, как открыл свои двери для туристов.

“Мы открылись в субботу утром, и через несколько часов Великобритания объявила, что изымает Испанию из списка безопасных стран, — пожаловался местным СМИ Мигель Ангел Корреа, директор гостиничного комплекса. — В тот же день у нас зарегистрировались несколько групп британских отдыхающих, но они были первыми и последними”.

Власти Бенидорма планируют бороться за то, чтобы это направление было исключено из списка запретных для британцев. Мэр города Тони Перез говорит, что ему отвратительно видеть, как Великобритания оказывает предпочтение одним населенным пунктам перед другими, и заявляет, что Валенсия как раз — из тех испанских регионов, где распространение коронавируса находится под контролем. Он настаивает, что британские туристы — жизненно необходимы для восстановления туристической индустрии региона, и в Бенидорме тщательно подготовились к их приему на фоне пандемии COVID-19.

“Бенидорм тяжело работал с первой минуты развития этой ситуации, чтобы разработать протоколы и меры безопасности для жителей и туристов”, — цитирует мэра The Sun. И действительно, поначалу отельеры региона испытывали прилив оптимизма, наблюдая за ростом числа бронирований после снятия ограничений на путешествия между Испанией и Великобританией. Однако британское правительство разрушило их надежды.

Похожая ситуация складывается и в Коста-дель-Соль в провинции Малага — сейчас сюда прилетают из Великобритании самолеты, едва ли заполненные на 40%, сообщает The Mirror. Здесь тоже разгневаны решением британских властей. “Все очень озлоблены из-за британского правительства, — рассказали корреспонденту издания таксисты, напрасно ждущие туристов в аэропорту Малаги. — Они приняли глупое решение, не основанное на фактах”.

Пока что, однако, цифры к испанцам безжалостны. За прошлые сутки в Испании зарегистрировали 2789 новых случаев COVID-19, в то время как в Великобритании — 846.

Еще совсем недавно испанцы, скорее, были возмущены поведением британской молодежи, которая, приезжая ну курорты, отказывалась носить маски и соблюдать социальную дистанцию. “Части Испании закрываются на карантин, пожилые люди остаются в домах престарелых, все мы носим маски на улице, а безответственные британцы устраивают в Магалуфе (туристический район на Майорке — “Газета.Ru”) что им вздумается. Какой стыд”, — приводила The Guardian слова пользователя Twitter в середине июля. Однако теперь отдыхающие из Великобритании приводят испанцев в ярость своим отсутствием.

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