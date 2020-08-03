“Глупое решение”: почему испанцы озлобились на Великобританию

“Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, у некоторых наших европейских друзей, я боюсь, вы начинаете видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии”, — цитирует Джонсона The Sun. “Говорят о новой волне пандемии, но мы далеки от этой точки, — парирует Мария Рейес Марото, согласно The Mirror. — Новые вспышки находятся под контролем и происходят в отдельных местах, и испанские туристические направления характеризуются очень низким уровнем заражения”.
Отель Rio Park в Бенидорме, который в былые годы на 70% заполнялся жителями Великобритании, закрылся через шесть дней после того, как открыл свои двери для туристов.
“Мы открылись в субботу утром, и через несколько часов Великобритания объявила, что изымает Испанию из списка безопасных стран, — пожаловался местным СМИ Мигель Ангел Корреа, директор гостиничного комплекса. — В тот же день у нас зарегистрировались несколько групп британских отдыхающих, но они были первыми и последними”.
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