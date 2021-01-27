Гольф-карантин и прививочный пакет: как Таиланд заманивает туристов

В Таиланде пытаются спасти туристическую индустрию, серьезно пострадавшую из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщает Bloomberg, приток иностранных туристов в страну упал до самой низкой отметки за последние 12 лет: в 2020 году сюда прибыли лишь 6,7 млн гостей, в то время как в 2019-м в Таиланде побывали 39,9 млн. И несмотря на то что в октябре тайские аэропорты вновь открылись для пассажиров из-за рубежа, за три месяца на путешествие решились лишь 10 822 туриста. Виной всему — двухнедельный карантин, который прибывающие обязаны выдержать в одном из отелей за свой счет, прежде чем перемещаться по стране.

Отельеры уже обратились к властям с просьбой отменить карантин для приезжающих, которые успели сделать прививки от COVID-19 и могут это подтвердить, сообщает Financial Times. О том, что это нужно сделать как можно скорее, изданию заявили представители двух сетей гостиниц.