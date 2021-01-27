Гольф-карантин и прививочный пакет: как Таиланд заманивает туристов

Глава Туристического совета Таиланда предположил также, что отельеры смогут сотрудничать с частными больницами, если это будет разрешено властями. Однако он признает, что идея пока что весьма сырая и требует доработки.
Другая идея уже воплощена в жизнь — туристам предлагают провести карантин на роскошных гольф-курортах, где они могут чувствовать себя весьма привольно, передвигаясь по территории и занимаясь спортом, а не сидеть в закрытой комнате отеля. Сейчас на территории Таиланда расположены шесть курортов, которым власти разрешили предоставлять подобные услуги. “Однако разрешили выходить нам не сразу — только на пятый день, когда пришли отрицательные тесты на коронавирус”, — уточнил один из туристов, который отправился в Таиланд вместе с семьей, чтобы провести там остаток зимы.
Власти оказывают туристической индустрии финансовую помощь — недавно была продлена программа субсидий, — однако предпринимателям нужно больше поддержки. Согласно опросу Туристического управления Таиланда, проведенному с 10 по 12 января среди 1884 операторов из сферы туризма, 92,6% из них рассчитывают на снижение расходов, а 81,2% надеются на кредитные каникулы. Исследование показало, что в бизнесе осталось 65,3% компаний, связанных с туризмом — 34,7% уже закрылись.
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