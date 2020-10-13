Голландские музеи пообещали вернуть сто тысяч экспонатов бывшим колониям

"Директора Рейксмузея и Тропического музея Амстердама заявили, что поддержат предложение о возврате около 100 тысяч экспонатов в бывшие колонии Нидерландов, откуда они ранее были "украдены". Это "восстановит историческую справедливость", — пишет издание.

В частности, из коллекции Рейксмузея будет изъят и возвращен в Индонезию70-каратный бриллиант, который ранее принадлежал султану города Банджармасин. Эта земля была под контролем Нидерландов в XIX веке.

Рейксмузей Амстердама входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Тропический музей целиком посвящен культуре заморских колоний Нидерландов.

"Обсуждается возможность создания независимого комитета для рассмотрения подобных претензий со стороны государств. Музеи продолжат изучать происхождение своих экспонатов и при необходимости вернут их законным владельцам", — отмечает газета.