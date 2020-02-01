Голубоглазые и светловолосые: как выживают последние жители эстонской деревни на востоке Турции

Когда таксист привез меня по указанному адресу, я сразу и не поверила, что эта груда камней и развалившиеся дома на замусоренной пустоши и есть эстонская деревушка в 1.5-часах езды от Карса. Я была в замешательстве, но таксист уверенно говорил, что адрес правильный. И он не ошибся! Здесь когда-то было большое эстонское поселение, от которого, к сожалению, уже почти ничего не осталось. Но несмотря на плачевное состояние, эстонцы здесь по-прежнему живут.

Главная улица деревни. Утром и вечером по ней идет скот. Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

Аугуст Албук (50 лет) — один из последних эстонцев, проживающих в этой деревне. По его словам, гости из Эстонии здесь бывают довольно часто. Однажды по улице проехал, пугая деревенских кур, даже большой туристический автобус, где было много желающих сфотографировать необычную эстонскую семью в Турции.

Младший брат Аугуста Петро (47 лет) тихо ставит чай на стол. “Это прям чудо, что ты еще тут”, — ухмыляется Август, объясняя, что Петро не особо церемонится с теми, кто рассматривает его как местную достопримечательность — сразу разворачивается и уходит. После этих слов стараюсь меньше смотреть на Петро, хоть и дается мне это с трудом.