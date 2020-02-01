Голубоглазые и светловолосые: как выживают последние жители эстонской деревни на востоке Турции(24)
Это кажется невероятным, но в конце позапрошлого века недалеко от турецкого городка Карс была основана эстонская деревня, от которой, к сожалению, в наши дни почти ничего не осталось. Когда-то сюда переселились и предки Аугуста и Петро Албук, до сих пор проживающих в деревне и мечтающих хоть когда-нибудь увидеть свою историческую родину, пишет Maaleht.
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