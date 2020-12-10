Гора Эверест стала выше почти на метр. Как это произошло?

Ничто на Земле не вечно, все меняется. Даже самая высокая гора в мире — Эверест (ее также называют Джомолунгмой) — может измениться из-за тектонической активности. После сильнейшего землетрясения в Непале в 2015 году, унесшего жизни почти 9000 человек, появились предположения о том, что высота горы уменьшилась, поскольку вершина могла разрушиться из-за сильных подземных толчков.

И без того уже давно было необходимо заново измерить высоту Эвереста, поскольку существовали разные данные. И вот Непал и Китай официально заявили, что высота горы Эверест составляет 8848,86 метров, округляя — 8849 метров, и тем самым она на метр выше, чем до этого официально считалось.

Китай и Непал проверили высоту Эвереста

Эта цифра появилась на основании данных непальской топографической экспедиции, проведенной в 2019 году, и китайской — весной 2020 года. Три участника непальской экспедиции, целью которой было произвести замеры высоты горы, 22 мая 2019 года ночью достигли вершины Эвереста, чтобы никто из альпинистов не помешал им работать. Два часа они проводили измерения на вершине. В итоге одному из членов этой экспедиции даже пришлось из-за обморожения ампутировать палец на ноге.