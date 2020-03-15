15.03.2020, 08:38

Государство настоятельно рекомендует турфирмам быстро вернуть людей из-за границы домой


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Государство настоятельно рекомендует турфирмам быстро вернуть людей из-за границы домой
Foto: Andres Putting

Министерство экономики и коммуникаций отправило всем туристическим фирмам и профессиональным союзам письмо с настоятельной просьбой как можно быстрее, не позднее утра среды, вернуть домой находящихся за границей клиентов.

Министерство просит туристические фирмы отнестись к данной ситуации с пониманием и действовать быстро, пишет rus.err.ee.

“В ситуации, когда распространение коронавируса растет, и страны закрывают границы, разумно вернуть своих людей обратно домой”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. — С каждым часом растет вероятность того, что вернуться домой будет очень трудно или даже невозможно”.

Также нужно соблюдать рекомендации Министерства иностранных дел не отправляться в ближайшие месяцы за границу и не приглашать в Эстонию людей из других стран.

Если турист, находящийся за границей по пакетному туру, попал “в ловушку”, то согласно статье 8781 Обязательственно-правового закона, организатор тура обязан оказать незамедлительную помощь туристу, оказавшемуся в сложной ситуации, прежде всего предоставить актуальную информацию об услугах здравоохранения, о местных учреждениях и помощи консульства, а также помочь туристу в общении и поиске альтернативных вариантов.

Исходя из пункта 4 статьи 875 Обязательственно-правового закона, если из-за неизбежных и особых обстоятельств, невозможно организовать обратный рейс способом, предусмотренным договором о пакетном туре, организатор рейса обязан нести необходимые расходы на проживание до трех ночей на одного туриста.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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