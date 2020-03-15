Государство настоятельно рекомендует турфирмам быстро вернуть людей из-за границы домой

Министерство просит туристические фирмы отнестись к данной ситуации с пониманием и действовать быстро, пишет rus.err.ee.

“В ситуации, когда распространение коронавируса растет, и страны закрывают границы, разумно вернуть своих людей обратно домой”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. — С каждым часом растет вероятность того, что вернуться домой будет очень трудно или даже невозможно”.

Также нужно соблюдать рекомендации Министерства иностранных дел не отправляться в ближайшие месяцы за границу и не приглашать в Эстонию людей из других стран.

Если турист, находящийся за границей по пакетному туру, попал “в ловушку”, то согласно статье 8781 Обязательственно-правового закона, организатор тура обязан оказать незамедлительную помощь туристу, оказавшемуся в сложной ситуации, прежде всего предоставить актуальную информацию об услугах здравоохранения, о местных учреждениях и помощи консульства, а также помочь туристу в общении и поиске альтернативных вариантов.