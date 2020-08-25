График | Гренландия теряет миллион тонн льда в минуту. Смотрите, как изменился остров за последние десятилетия

Группа немецких ученых из Института имени Альфреда Вегенера, анализируя спутниковые данные, обнаружила, что в прошлом году Гренландия потеряла рекордное количество ледникового покрова.
Спутниковые данные собираются с 2003 года, когда Гренландия потеряла 255 тонн льда. Но столько же крупнейший на Земле остров потерял только за один июль прошлого года. Это говорит о том, что ледяной покров Гренландии продолжает таять все быстрее. За прошлый год из-за таяния льдов Гренландии уровень моря поднялся на 1,5 миллиметра. Всего в 2019 году количество растаявшего льда составило 586 миллиардов тонн, или более 532 триллиона литров воды. Прошлый год был бесснежным, в результате чего образовалось относительно мало нового льда. График ниже показывает скорость потери льда на основе предыдущей модели и спутниковых данных, собранных за последние 17 лет.
По оценкам исследователей, такое масштабное таяние ледников произошло из-за так называемой блокировки высокого давления, которая не позволяет холодному воздуху перемещаться в Гренландию. Кроме того, сказывается отсутствие снега.
“Эти цифры шокируют, очень удручающее состояние”, — сказал руководитель исследовательской группы Института им. Альфреда Вегенера Инго Сасген. “Однако в этом нет ничего удивительного, так как похожие результаты были зафиксированы в 2010 и в 2012 годах. Наш посыл состоит в том, что ледниковый покров прошел критическую точку, после которой он уже не может восстановиться. Если посмотреть на антирекорды таяния ледников, то 5 самых масштабных изменений зафиксированы за последнее десятилетие. И это вызывает большое беспокойство”.
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