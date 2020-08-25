График | Гренландия теряет миллион тонн льда в минуту. Смотрите, как изменился остров за последние десятилетия

Спутниковые данные собираются с 2003 года, когда Гренландия потеряла 255 тонн льда. Но столько же крупнейший на Земле остров потерял только за один июль прошлого года. Это говорит о том, что ледяной покров Гренландии продолжает таять все быстрее. За прошлый год из-за таяния льдов Гренландии уровень моря поднялся на 1,5 миллиметра. Всего в 2019 году количество растаявшего льда составило 586 миллиардов тонн, или более 532 триллиона литров воды. Прошлый год был бесснежным, в результате чего образовалось относительно мало нового льда. График ниже показывает скорость потери льда на основе предыдущей модели и спутниковых данных, собранных за последние 17 лет.

По оценкам исследователей, такое масштабное таяние ледников произошло из-за так называемой блокировки высокого давления, которая не позволяет холодному воздуху перемещаться в Гренландию. Кроме того, сказывается отсутствие снега.