График | Испания стала лидером по числу заболевших коронавирусом в Европе
По количеству зараженных COVID-19 среди европейских стран лидирует Испания, опережая Андорру и Люксембург, пишет Ärileht.
По количеству зараженных COVID-19 среди европейских стран лидирует Испания, опережая Андорру и Люксембург, пишет Ärileht.
По данным Министерства экономики и коммуникаций, по состоянию на 4 сентября в этих странах в среднем на 100 000 жителей приходится более сотни инфицированных за последние 14 дней.
При составлении списка стран, по возвращении из которых применяются ограничения, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии исходит из показателей 25 или менее случаев заражения на 100 000 человек за последние 2 недели. Министерство в сотрудничестве с Департаментом здоровья каждую пятницу во второй половине дня рассматривает эпидемиологическую ситуацию в разных странах и открывает или ограничивает авиасообщение в зависимости от распространения вируса в той или иной стране.
На заседании кабинета министров 28 августа правительство решило сделать исключения для Варшавы, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Хельсинки и Лондона. Рейсы по этим направлениям могут проходить независимо от уровня заболеваемости в стране за последние 14 дней.
Кроме того, открытие маршрутов также зависит от правил самой страны назначения. Во многих государствах, как и в Эстонии, действуют всевозможные ограничения, которые следует учитывать при планировании поездки.
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