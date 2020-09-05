График | Испания стала лидером по числу заболевших коронавирусом в Европе

По данным Министерства экономики и коммуникаций, по состоянию на 4 сентября в этих странах в среднем на 100 000 жителей приходится более сотни инфицированных за последние 14 дней.

При составлении списка стран, по возвращении из которых применяются ограничения, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии исходит из показателей 25 или менее случаев заражения на 100 000 человек за последние 2 недели. Министерство в сотрудничестве с Департаментом здоровья каждую пятницу во второй половине дня рассматривает эпидемиологическую ситуацию в разных странах и открывает или ограничивает авиасообщение в зависимости от распространения вируса в той или иной стране.

На заседании кабинета министров 28 августа правительство решило сделать исключения для Варшавы, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Хельсинки и Лондона. Рейсы по этим направлениям могут проходить независимо от уровня заболеваемости в стране за последние 14 дней.