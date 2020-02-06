ГРАФИК | Из каких стран в Эстонию приезжает больше всего туристов
Каждый третий турист приезжает в Эстонию из Финляндии, сообщает Ärileht.
Каждый третий турист приезжает в Эстонию из Финляндии, сообщает Ärileht.
По оценкам экспертов, иностранные туристы потратили в Эстонии около 1.4 млрд евро.
Из каких стран в Эстонию приезжает больше всего туристов:
1. Финляндия. 2 003 086 чел (32%)
2. Россия. 886 203 чел (14,5%)
3. Латвия. 661 304 чел (10,8%)
4. Германия. 504 787 чел (8,3%)
5. Швеция. 245 579 чел (4%)
6. США. 192 847 чел (3,2%)
7. Литва. 165 317 чел (2,7%)
8. Великобритания 153 151 чел (2,5%)
9. Польша. 116 833 чел (1,9%)
10. Испания. 115 304 чел (1,9%)
11. Франция. 89 449 чел (1,5%)
12. Италия. 85 029 чел (1,4%)
13. Япония. 83 227 чел (1,4%)
14. Нидерланды. 69 494 чел (1,1%)
15. Норвегия. 68 489 чел (1,1%)
16. Украина. 66 271 чел (1,1%)
17. Китай. 53 725 чел (0,9%)
18. Южная Корея. 50 440 чел (0,8%)
19. Другие страны. 499 460 чел (8,2%)
Как видно из статистических данных, больше всего в Эстонию приезжает туристов из Финляндии. Однако в целом за год количество финских туристов в нашей стране уменьшилось на 2 процента.
Количество туристов из Бельгии, Литвы и Дании увеличилось на 10 процентов. Почти на четверть стало больше и туристов из Китая. А вот путешественников из Японии и Южной Кореи, наоборот, стало меньше на 8 и 10 процентов соответственно.
Около 45% от общего числа туристов останавливалось в Эстонии всего лишь на один день — это меньше на 2 процента по сравнению с показателями прошлого года. Количество туристов, приезжающих в Эстонию, на несколько дней увеличилось на 100 000 человек, но продолжительность их пребывания в нашей стране в целом уменьшилось, если сравнивать с прошлыми годами.
1. Финляндия. 634 538 чел (17,4%)
2. Россия. 328 472 чел (9%)
3. Латвия 429 956 чел (11,8%)
4. Польша.171 140 чел (4,7%)
5. Франция. 116 361 чел (3,2%)
6. Швеция. 257 026 чел (7,1%)
7. Испания. 91 139 чел (2,5%)
8. Литва. 111 810 чел (3,1%)
9. Нидерланды. 72 116 чел (2%)
10. Великобритания. 83 310 чел (2,3%)
11. Германия. 232 484 чел (6,4%)
12. Турция. 71 291 чел (2%)
13. Италия. 79 287 чел (2,2%)
14. Бельгия. 67 746 чел (1,9%)
15. Украина. 64 029 чел (1,8%)
16. Норвегия. 73 920 чел (2%)
17. Болгария. 46 158 чел (1,3%)
18. Греция. 52 615 чел (1,4%)
19. Республика Беларусь. 46 137 чел (1,3%)
20. Другие страны. 611 992 чел (16,8%)
Жители Эстонии стали меньше ездить в Литву, Польшу и Грецию, но чаще — в Турцию, Египет и на Украину. Впервые за последние восемь лет жители Эстонии стали меньше посещать Хорватию.
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