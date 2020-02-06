ГРАФИК | Из каких стран в Эстонию приезжает больше всего туристов

Количество туристов из Бельгии, Литвы и Дании увеличилось на 10 процентов. Почти на четверть стало больше и туристов из Китая. А вот путешественников из Японии и Южной Кореи, наоборот, стало меньше на 8 и 10 процентов соответственно.

Около 45% от общего числа туристов останавливалось в Эстонии всего лишь на один день — это меньше на 2 процента по сравнению с показателями прошлого года. Количество туристов, приезжающих в Эстонию, на несколько дней увеличилось на 100 000 человек, но продолжительность их пребывания в нашей стране в целом уменьшилось, если сравнивать с прошлыми годами.

Куда чаще всего ездят жители Эстонии:



1. Финляндия. 634 538 чел (17,4%)

2. Россия. 328 472 чел (9%)

3. Латвия 429 956 чел (11,8%)

4. Польша.171 140 чел (4,7%)

5. Франция. 116 361 чел (3,2%)

6. Швеция. 257 026 чел (7,1%)

7. Испания. 91 139 чел (2,5%)

8. Литва. 111 810 чел (3,1%)

9. Нидерланды. 72 116 чел (2%)

10. Великобритания. 83 310 чел (2,3%)

11. Германия. 232 484 чел (6,4%)

12. Турция. 71 291 чел (2%)

13. Италия. 79 287 чел (2,2%)

14. Бельгия. 67 746 чел (1,9%)

15. Украина. 64 029 чел (1,8%)

16. Норвегия. 73 920 чел (2%)

17. Болгария. 46 158 чел (1,3%)

18. Греция. 52 615 чел (1,4%)

19. Республика Беларусь. 46 137 чел (1,3%)

20. Другие страны. 611 992 чел (16,8%)