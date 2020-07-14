График | За 1500 лет Святая София в Стамбуле была и главным христианским храмом, и мечетью, и музеем. Эрдоган решил возродить османское наследие

За свою почти 1500-летнюю историю всемирно известный собор Святой Софии был и главным храмом Византии, и мечетью Османской империи, и музеем Турции, который ежегодно посещало около миллиона туристов.

Однако сейчас символ “золотого века” Византии вновь оказался в центре жарких споров между двумя противоборствующими группами. С одной стороны выступают националистические, консервативные и религиозные круги, оказавшие существенное давление на преобразование собора в действующую мечеть. С другой стороны — сторонники сохранения музея, считающие, что этот объект подчеркивает статус Стамбула как моста между разными континентами и культурами.

Около тысячи лет Святая София (или Айя-София) была важнейшим символом восточного христианства, резиденцией православного патриарха и главным собором византийских императоров.