Как уже известно, собор Святой Софии в Стамбуле больше не будет музеем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора с музейного на объект мусульманского культа.
График | За 1500 лет Святая София в Стамбуле была и главным христианским храмом, и мечетью, и музеем. Эрдоган решил возродить османское наследие
За свою почти 1500-летнюю историю всемирно известный собор Святой Софии был и главным храмом Византии, и мечетью Османской империи, и музеем Турции, который ежегодно посещало около миллиона туристов.
Однако сейчас символ “золотого века” Византии вновь оказался в центре жарких споров между двумя противоборствующими группами. С одной стороны выступают националистические, консервативные и религиозные круги, оказавшие существенное давление на преобразование собора в действующую мечеть. С другой стороны — сторонники сохранения музея, считающие, что этот объект подчеркивает статус Стамбула как моста между разными континентами и культурами.
Около тысячи лет Святая София (или Айя-София) была важнейшим символом восточного христианства, резиденцией православного патриарха и главным собором византийских императоров.
Но когда в 1453 году султан Мехмед II завоевал Константинополь, город стал частью исламского мира, получив вскоре новое имя — Стамбул. Изменения затронули и собор Святой Софии — он перестал быть христианским храмом и был преобразован в мечеть.
На протяжении веков мусульмане со всего мира стремились попасть на намаз в Айю-Софию.
Но в 1934 году первый президент Турецкой Республики и основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк, следуя идеям секуляризма, закрывает мечеть и провозглашает Айю-Софию музеем.
На президентских выборах 2019 года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает вернуть Айи-Софии статус мечети. Аналитики считают, что таким образом президент Турции пытается отвлечь внимание от серьезных экономических проблем страны и использовать религиозных сторонников в своих целях.
Ожидается, что первые религиозные церемонии пройдут в мечети Айя-София уже 24 июля. Во время молитв христианские фрески планируют закрывать или затемнять с помощью специальной системы освещения.
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