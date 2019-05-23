Грандиозные планы Eesti Raudtee: скоростной поезд в Санкт-Петербург, а также новые линии в Псков и Москву

“На данный момент петербургский поезд стоит в Пскове пустым, поэтому РЖД, продлив немного железнодорожную ветку, сможет использовать это время для перевозки пассажиров до эстонской границы”, — объясняет Лайдвеэ.

Намного больше усилий нужно приложить для развития железнодорожного сообщения между Таллинном и Санкт-Петербургом, а также Таллинном и Москвой. В частности, рассматривается идея запуска скоростного поезда между столицей Эстонии и Санкт-Петербургом. Примером в данном случае служит скоростной пассажирский двухсистемный электропоезд Аллегро, курсирующий по маршруту Хельсинки (Центральный вокзал) — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Если все получится, то в этом поезде будет действовать упрощенное пересечение границы — документы пассажиров проверялись бы во время движения состава. Сегодня поездка на поезде Таллинн-Санкт-Петербург занимает в среднем около 7 часов, а в случае запуска скоростного поезда она бы сократилась до 4,5ч.

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Билет на такой поезд был бы дороже, чем на автобус, но дешевле, чем на самолет. Но по времени поезд выигрывал бы у автобусных перевозчиков, что наверняка бы понравилось многим туристам.

Поезд мог бы курсировать между двумя городами сначала один-два раза в день, а в конечном итоге — до четырех раз в день.

“Запуск четырех поездов в день можно рассматривать в том случае, если на пассажиров, путешествующих по железной дороге, будет распространяться право находиться в России без визы в течение трех дней, как это делается сейчас для круизных туристов”, — сказал Лайдвеэ. “Это сложная задача, но РЖД работает над этим вопросом”, — добавил он.

Круизные туристы, действительно, могут без визы находиться на территории России 72 часа. К сожалению, пока Европейский Союз не практикует такого для российских граждан, приезжающих в страны Европы. Как сообщило Министерство иностранных дел Эстонии, только Европейская комиссия может санкционировать подобное нововведение в рамках Шенгенского соглашения.