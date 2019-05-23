23.05.2019, 11:57

Грандиозные планы Eesti Raudtee: скоростной поезд в Санкт-Петербург, а также новые линии в Псков и Москву

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Андрес Реймер
Андрес Реймер
EST 15
Грандиозные планы Eesti Raudtee: скоростной поезд в Санкт-Петербург, а также новые линии в Псков и Москву
Foto: Ilmar Saabas

Объем пассажирских перевозок по железной дороге между Эстонией и Россией увеличится, если совместная комиссия придет к единому соглашению, пишет Ärileht.

Железнодорожное сообщение Тарту с Москвой и Санкт-Петербургом, а также скоростной поезд который за 4,5 часа доставит пассажиров из эстонской столицы в город на Неве — такие революционные планы обсудит в ближайшем будущем созданная совместная комиссия из представителей Eesti Raudtee и РЖД.

“Если РЖД утвердит состав рабочей группы, мы немедленно проведем рабочее совещание по всем вопросам”, — сказал председатель правления Эстонской железной дороги Эрик Лайдвеэ.

Надеемся, что уже этим летом жители Тарту смогут отправиться в путешествие в Москву по железной дороге. Это случится, если российская сторона продлит железнодорожную ветку Санкт-Петербург-Псков до пограничного города Печоры. Согласно плану Eesti Raudtee, этот поезд будет доезжать до пограничной станции Койдула, где пассажиры смогут пересесть на электричку Elron.

“На данный момент петербургский поезд стоит в Пскове пустым, поэтому РЖД, продлив немного железнодорожную ветку, сможет использовать это время для перевозки пассажиров до эстонской границы”, — объясняет Лайдвеэ.

Намного больше усилий нужно приложить для развития железнодорожного сообщения между Таллинном и Санкт-Петербургом, а также Таллинном и Москвой. В частности, рассматривается идея запуска скоростного поезда между столицей Эстонии и Санкт-Петербургом. Примером в данном случае служит скоростной пассажирский двухсистемный электропоезд Аллегро, курсирующий по маршруту Хельсинки (Центральный вокзал) — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Если все получится, то в этом поезде будет действовать упрощенное пересечение границы — документы пассажиров проверялись бы во время движения состава. Сегодня поездка на поезде Таллинн-Санкт-Петербург занимает в среднем около 7 часов, а в случае запуска скоростного поезда она бы сократилась до 4,5ч.

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Билет на такой поезд был бы дороже, чем на автобус, но дешевле, чем на самолет. Но по времени поезд выигрывал бы у автобусных перевозчиков, что наверняка бы понравилось многим туристам.

Поезд мог бы курсировать между двумя городами сначала один-два раза в день, а в конечном итоге — до четырех раз в день.

“Запуск четырех поездов в день можно рассматривать в том случае, если на пассажиров, путешествующих по железной дороге, будет распространяться право находиться в России без визы в течение трех дней, как это делается сейчас для круизных туристов”, — сказал Лайдвеэ. “Это сложная задача, но РЖД работает над этим вопросом”, — добавил он.

Круизные туристы, действительно, могут без визы находиться на территории России 72 часа. К сожалению, пока Европейский Союз не практикует такого для российских граждан, приезжающих в страны Европы. Как сообщило Министерство иностранных дел Эстонии, только Европейская комиссия может санкционировать подобное нововведение в рамках Шенгенского соглашения.

По словам Лайдвеэ, запуск нового скоростного поезда подразумевает создание общего предприятия с РЖД. С эстонской стороны таким партнером мог бы стать Elron, хотя представители этой компании не заинтересованы в этой теме. “Наше внимание сосредоточено на увеличении парка подвижного состава в Эстонии, чтобы соответствовать нуждам увеличивающегося пассажиропотока”, — заявил председатель правления Эстонской железной дороги.

Вместе со скоростным поездом в Санкт-Петербург можно было бы запустить и абсолютно новый пассажирский поезд Таллинн-Москва, который бы шел через Тарту и пограничный пункт Койдула. По точно такому же маршруту ходил поезд в советское время. Поезд между Таллинном и Москвой курсировал бы также в ночное время, но не терял бы несколько часов на остановку в Санкт-Петербурге, как это происходит сейчас.

В этом году заканчивается контракт эстонской компании Go Rail, действующий на железнодорожной линии Таллинн — Санкт-Петербург — Москва. По словам руководителя предприятия Алара Пинселя, их не посвящали в идеи открытия новых линий. На данный момент этот маршрут поезда очень популярен как среди жителей Эстонии, так и россиян, приезжающих в Таллинн на отдых или в гости. Состав включает восемь вагонов, хотя в праздники его иногда увеличивают аж до 16 вагонов.

По мнению муниципалитетов Южной Эстонии, открытие новых железнодорожных маршрутов обеспечило бы эффективную поддержку экономики целого региона. “Если бы пересечение границы на поезде стало бы быстрее, чем на автомобиле, то у нас точно стало бы больше туристов”, — пояснил старейшина Пылва Георг Пелисаар. “Псков с большим интересом относится к странам Прибалтики, и даже россияне с низким доходом все равно едут к нам на отдых или на экскурсии. А запуск новых поездов облегчил бы задачу, как до нас быстро добраться”.

Пелисаар считает, что поезд в Псков и Санкт-Петербург пришелся бы по душе жителям южной Эстонии. “Жители Пылва, если хотят ехать в Таллинн, должны все равно делать пересадку в Тарту. Поэтому труда не составит пересесть в пограничном пункте Койдула и отправиться дальше на поезде в Россию”, — подтвердил Пелисаар, который сейчас принимает участие на проходящей в Пскове конференции, посвященной дням Ганзейского союза.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааси, новые железнодорожные линии станут еще более популярными, если Тарту выиграет право называться культурной столицей Европы в 2024 году. “У нас очень много различных культурных мероприятий, в городе много хороших отелей и ресторанов”, — сказал Клаас. “Железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом дало бы Тарту и всей Южной Эстонии очень хорошую возможность для развития туризма, как для путешествий из Эстонии в Россию, так и в обратном направлении”.

Мэр Тарту обсудил возможности развития железнодорожного сообщения с руководителями Eesti Raudtee и Elron. Он надеется, что Elron сможет все же купить новые поезда, чтобы уплотнить график железнодорожного движения на маршруте Тарту-Таллинн, а также улучшить качество обслуживания пассажиров. “К сожалению, сейчас возникает довольно много проблем — например, иногда не хватает мест в электричках, особенно это касается выходных и праздничных дат, когда не все желающие могут уехать из Таллинна в Тарту или наоборот”, — добавил Клаас.

Кроме того, Урмас Клаас участвовал в обсуждении вопроса продления маршрута международного поезда Киев-Рига до Тарту.

Предприятие Eesti Raudtee, которое на протяжении многих лет несла убытки, смогла в прошлом году в два раза, или на 7,5 млн евро, сократить убыточные операции. Для улучшения своего финансового положения компания ищет новых партнеров и клиентов. Для того, чтобы усовершенствовать качество обслуживания пассажиров на эстонской железной дороге, Eesti Raudtee постоянно проводит ремонтные работы по всем основным линиям и увеличивает скорость движения поездов до 135 километров в час.

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