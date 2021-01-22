"Границы должны быть открыты, но лучше пока не путешествовать": лидеры стран ЕС выступили за открытые внутренние границы в Европе
Главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции в четверг в качестве одного из важнейших аспектов в контексте борьбы против COVID-19 обсуждали ситуацию на внутренних и внешних границах ЕС, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
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