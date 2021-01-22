"Границы должны быть открыты, но лучше пока не путешествовать": лидеры стран ЕС выступили за открытые внутренние границы в Европе

“Мы полностью убеждены, что мы должны поддерживать (внутренние) границы открытыми, чтобы гарантировать хорошее функционирование внутреннего рынка”, — сказал глава Евросовета на пресс-конференции по итогам видеосовещания европейских лидеров.

“И в то же время мы также убеждены, что в отношении необязательных поездок должны быть предусмотрены ограничения, и поэтому нужно провести адаптацию рекомендаций, связанных с этой темой”, — добавил Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на то, что на внутренних и внешних границах должны применяться целенаправленные меры ради безопасности европейских граждан. Она при этом отметила рост заражения коронавирусом в Европе и распространение новых вариантов вируса.

И чтобы определить зоны высокого риска, по мнению Еврокомиссии, должна быть уточнена картография распространения заболевания, для чего предлагается ввести новую категорию эпидемиологической опасности — темно-красный цвет для зон, в которых вирус распространяется очень быстро.