Границы Эстонии могут быть закрыты для российских туристов до осени 2021 года

"Мы думаем, что граница будет закрыта с Европой, как минимум, до августа-сентября 2021 года, судя по разговорам с иностранными партнерами. Власти европейских стран предполагают, что открыть границы с Россией они смогут только где-то после летнего сезона. Это оптимистический сценарий, который я слышал", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге в среду.

Ранее министр туризма Греции заявил, что иностранный туризм в страну не возобновится раньше второй половины 2021 года. По его мнению, ключевым условием для возобновления путешествий станут экспресс-тесты на коронавирус. Об этом подробнее читайте ЗДЕСЬ.