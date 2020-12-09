09.12.2020, 11:58

Границы Эстонии могут быть закрыты для российских туристов до осени 2021 года


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Границы Эстонии могут быть закрыты для российских туристов до осени 2021 года
Photo by Will Porada on Unsplash

Европейские страны, в том числе и Эстония, могут стать доступными для отдыха россиян только осенью 2021 года, сообщил журналистам в среду президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"Мы думаем, что граница будет закрыта с Европой, как минимум, до августа-сентября 2021 года, судя по разговорам с иностранными партнерами. Власти европейских стран предполагают, что открыть границы с Россией они смогут только где-то после летнего сезона. Это оптимистический сценарий, который я слышал", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге в среду.

Ранее министр туризма Греции заявил, что иностранный туризм в страну не возобновится раньше второй половины 2021 года. По его мнению, ключевым условием для возобновления путешествий станут экспресс-тесты на коронавирус. Об этом подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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