30.04.2020, 09:57

Границы между странами Балтии могут открыться уже с середины мая

 (6)
EST
Eesti-Läti piir
Foto: VALDA KALNINA, EPA

Границы между странами Балтии могут быть открыты с середины мая, заявил в среду глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после беседы с коллегами из Латвии и Эстонии.

"Предварительно мы представляем, что это могло бы произойти с 18 мая, однако это ни в коем случае еще не решено", — сказал Линкявичюс.

По его словам, эпидемиологическая ситуация "с определенными нюансами" в странах сходная, поэтому это позволяет обоснованно поднимать вопрос об открытии границ. Кроме того, и сроки карантина установлены на сродные периоды.

"У нас он продлится до 11 мая, в Латвии — до 12 мая, в Эстонии — до 17 мая. Очень сходная ситуация. Я думаю, что мы начали очень конкретную координационную работу, чтобы выйти из этой ситуации насколько возможно более согласованно", — сказал министр.

Все же, по словам Линкявичюса, способы борьбы с коронавирусом не являются идентичными, поэтому до открытия границ следует согласовать между собой условия, на которых это могло бы произойти.

Читайте также:

"Следует оценить эти ограничительные меры.(…) Есть различные нюансы. Если бы мы говорили об изоляции, то во всех странах обязательна 14-дневная изоляция, но в Латвии, если, например, в страну прибывают граждане Литвы или Эстонии, у которых нет симптомов, не было контактов, могут выходить на работу, а самоизоляцию соблюдают в свободное от работы время. Есть и прочие нюансы, которые разнятся. Это следует иметь в виду", — сказал министр.

Он утверждает, что в начале следующей недели вопрос открытия границ должны рассмотреть и министры здравоохранения Балтийских стран.

"Они обсудят эпидемиологическую ситуацию и связанные с этим ограничительные меры, которые существуют в каждой из стран, насколько их можно согласовать", — рассуждал он.

В среду на пресс-конференции премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что решение об открытии границ премьеры Латвии, Литвы и Эстонии должны принять 6 мая.

В среду правительство Литвы, кроме прочего, отменило запрет на выезд из страны — это можно будет сделать с понедельника.

Стремясь остановить распространение коронавируса, Балтийские страны ввели внутренний контроль на внутренних границах ЕС в середине марта.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: