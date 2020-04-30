Границы между странами Балтии могут открыться уже с середины мая

"Предварительно мы представляем, что это могло бы произойти с 18 мая, однако это ни в коем случае еще не решено", — сказал Линкявичюс.

По его словам, эпидемиологическая ситуация "с определенными нюансами" в странах сходная, поэтому это позволяет обоснованно поднимать вопрос об открытии границ. Кроме того, и сроки карантина установлены на сродные периоды.

"У нас он продлится до 11 мая, в Латвии — до 12 мая, в Эстонии — до 17 мая. Очень сходная ситуация. Я думаю, что мы начали очень конкретную координационную работу, чтобы выйти из этой ситуации насколько возможно более согласованно", — сказал министр.

Все же, по словам Линкявичюса, способы борьбы с коронавирусом не являются идентичными, поэтому до открытия границ следует согласовать между собой условия, на которых это могло бы произойти.

"Следует оценить эти ограничительные меры.(…) Есть различные нюансы. Если бы мы говорили об изоляции, то во всех странах обязательна 14-дневная изоляция, но в Латвии, если, например, в страну прибывают граждане Литвы или Эстонии, у которых нет симптомов, не было контактов, могут выходить на работу, а самоизоляцию соблюдают в свободное от работы время. Есть и прочие нюансы, которые разнятся. Это следует иметь в виду", — сказал министр.