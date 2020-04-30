Границы между странами Балтии могут открыться уже с середины мая

Границы между странами Балтии могут быть открыты с середины мая, заявил в среду глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после беседы с коллегами из Латвии и Эстонии.
"Предварительно мы представляем, что это могло бы произойти с 18 мая, однако это ни в коем случае еще не решено", — сказал Линкявичюс.
По его словам, эпидемиологическая ситуация "с определенными нюансами" в странах сходная, поэтому это позволяет обоснованно поднимать вопрос об открытии границ. Кроме того, и сроки карантина установлены на сродные периоды.
"У нас он продлится до 11 мая, в Латвии — до 12 мая, в Эстонии — до 17 мая. Очень сходная ситуация. Я думаю, что мы начали очень конкретную координационную работу, чтобы выйти из этой ситуации насколько возможно более согласованно", — сказал министр.
Все же, по словам Линкявичюса, способы борьбы с коронавирусом не являются идентичными, поэтому до открытия границ следует согласовать между собой условия, на которых это могло бы произойти.
"Следует оценить эти ограничительные меры.(…) Есть различные нюансы. Если бы мы говорили об изоляции, то во всех странах обязательна 14-дневная изоляция, но в Латвии, если, например, в страну прибывают граждане Литвы или Эстонии, у которых нет симптомов, не было контактов, могут выходить на работу, а самоизоляцию соблюдают в свободное от работы время. Есть и прочие нюансы, которые разнятся. Это следует иметь в виду", — сказал министр.
Он утверждает, что в начале следующей недели вопрос открытия границ должны рассмотреть и министры здравоохранения Балтийских стран.
"Они обсудят эпидемиологическую ситуацию и связанные с этим ограничительные меры, которые существуют в каждой из стран, насколько их можно согласовать", — рассуждал он.
В среду на пресс-конференции премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что решение об открытии границ премьеры Латвии, Литвы и Эстонии должны принять 6 мая.
В среду правительство Литвы, кроме прочего, отменило запрет на выезд из страны — это можно будет сделать с понедельника.
Стремясь остановить распространение коронавируса, Балтийские страны ввели внутренний контроль на внутренних границах ЕС в середине марта.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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