Граждане 113 государств смогут с 2021 года въезжать в Россию без оформления бумажных виз

“Мы ожидаем, что с января 2021 года граждане уже 113 государств будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт. Суммарно население этих 113 государств составляет около 4 млрд человек, или половину мирового населения!”, — сообщил Иванов.

Он уточнил, что “электронной визой смогут воспользоваться граждане тех государств, перечень которых будет утвержден правительством РФ”.

“При этом заинтересованные ведомства будут, безусловно, исходить из того перечня государств, граждане которых могут въезжать по электронной визе в зоны пилотного проекта — Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Напомню еще раз, что перечень включает 53 страны, в том числе страны-члены Евросоюза, Китай, Японию, Индию, Турцию и так далее”, — отметил замглавы МИД РФ.