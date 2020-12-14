Греция на праздники сократит карантин для туристов до трех дней
Греция сократит с десяти до трех дней карантин для путешественников, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января.
Греция сократит с десяти до трех дней карантин для путешественников, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января.
Власти Греции объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов. С 14 декабря в стране откроются парикмахерские и книжные магазины.
Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девяти человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводиться не будет.
Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 05:00.
С начала пандемии в Греции заразились коронавирусом более 121 тыс. человек, умерли более 3,3 тыс.
Всем приезжающим в Грецию требуется отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должна быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина. Теперь к этим требованиям добавится 10-дневный карантин (или 3-дневный на праздники).
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