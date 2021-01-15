15.01.2021, 08:00

Греция призвала страны ЕС ввести для туристов единые сертификаты вакцинации от COVID-19

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Греция призвала страны ЕС ввести для туристов единые сертификаты вакцинации от COVID-19
Scanpix, TOLGA AKMEN

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Еврокомиссию ввести единые сертификаты о вакцинации от коронавируса, чтобы туристы могли свободно путешествовать. Эту инициативу обсудят на саммите 21 января.

"Премьер-министр Греции направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором обратил внимание на необходимость введения сертификатов о вакцинации от коронавируса для граждан ЕС, чтобы они могли безопасно путешествовать между странами. Он также отметил, что планирует обсудить этот вопрос на саммите ЕС, который состоится 21 января", — пишет портал SchengenVisaInfo.

По словам Мицотакиса, необходимо как можно скорее выработать общее видение того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы он принимался во всех странах ЕС.

"Длительный опыт, который мы приобрели после разработки общей формы PLF (Passenger Locator Form – анкета для пассажиров с контактными данными, информацией о поездке – ИФ) показал нам, как важно членам ЕС мобилизоваться и развиваться дальше", — приводит его слова из письма SchengenVisaInfo.

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Также в письме Мицотакиса подчеркивается, что вакцинация не будет обязательным условием для поездки. По его мнению, скорейшее введение единого сертификата в ЕС позволит продвигать эту инициативу на международной арене, способствуя возобновлению свободного передвижения по всему миру.

В свою очередь, министр туризма Греции Харис Теохарис заявил в эфире греческого телеканала Skai, что страна не будет запрещать въезд путешественникам, которые не были вакцинированы.

Он отметил, что формальностей и ограничений при въезде для тех, кто привился от коронавируса, будет меньше, поскольку им больше не придется проходить тестирование или карантин. В то же время для не привитых от коронавируса туристов могут быть облегчены способы проверки здоровья на пограничном контроле. В частности, обсуждается внедрение экспресс-тестов по прибытии.

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