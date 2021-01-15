Греция призвала страны ЕС ввести для туристов единые сертификаты вакцинации от COVID-19

"Премьер-министр Греции направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором обратил внимание на необходимость введения сертификатов о вакцинации от коронавируса для граждан ЕС, чтобы они могли безопасно путешествовать между странами. Он также отметил, что планирует обсудить этот вопрос на саммите ЕС, который состоится 21 января", — пишет портал SchengenVisaInfo.

По словам Мицотакиса, необходимо как можно скорее выработать общее видение того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы он принимался во всех странах ЕС.

"Длительный опыт, который мы приобрели после разработки общей формы PLF (Passenger Locator Form – анкета для пассажиров с контактными данными, информацией о поездке – ИФ) показал нам, как важно членам ЕС мобилизоваться и развиваться дальше", — приводит его слова из письма SchengenVisaInfo.