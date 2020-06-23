23.06.2020, 10:01

Грудное молоко — лучшее средство для омоложения: зловещая история мызы Альбу, где жил эстонский граф Дракула

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Грудное молоко — лучшее средство для омоложения: зловещая история мызы Альбу, где жил эстонский граф Дракула
Foto: Eesti Ajaloomuuseumi kogu / Eesti Rahva Muuseum

Все знают страшные истории о графе Дракуле и Салтычихе, но, оказывается, в Эстонии тоже был человек, злодеяния которого до сих пор повергают в шок.

Родившийся в Стокгольме граф Густав Отто Дуглас (1687–1771) происходил из знатного рода, в его жилах текла шотландская и шведская кровь. Еще юношей он поступил на военную службу к шведскому королю, но в 1709 году под Полтавой был взят русскими войсками в плен. Вскоре он добровольно перешел на сторону Петра I, приняв участие в завоевании Финляндии во время Северной войны. Густав Отто Дуглас сделал блистательную карьеру при русском дворе, дослужился до генеральского чина и даже стал губернатором Эстляндии. После отставки в 1740 году граф купил мызу Альбу, где и поселился вместе со своей семьей. Местные крестьяне уже были наслышаны про злодеяния графа, но все же вряд ли представляли те ужасы, которые будут происходить в имении видного военного и государственного деятеля в течение следующих 30 лет.

От первой расправы до владельца усадьбы Альбу

“Ни о каком другом помещике не рассказывает народ так много жутких и страшных историй, как о графе Дугласе из Альбу”, — писало издание Päevaleht в 1940 году. Еще во время Северной войны Густав Отто Дуглас наводил ужас на крестьян северо-восточной Эстонии вблизи усадьбы Колга. Недалеко от мызы находилась деревушка Хара, рядом с которой простиралась болотная пустошь. За ней начинался густой лес. Именно в нем, среди сосен и берез, нашли временное убежище люди, спасавшиеся от наступления вражеских войск. Среди беглецов были не только крестьяне Колга, но и пришедшие с других эстонских земель женщины, старики и дети.

В это же самое время граф Дуглас разбил со своим отрядом лагерь неподалеку от усадьбы Колга. Однажды утром он заметил поднимающийся над лесом столб дыма. “Ах, вон оно что! Значит, там укрываются беглые крестьяне”, — закричал граф и помчался с солдатами в сторону леса. Долго искать не пришлось — через пару часов все беглецы были обнаружены, окружены и схвачены. Дуглас отдал приказ наказать провинившихся. “Кара была страшной. Изнасиловав женщин, солдаты отрезали им груди, после чего прибили всех железными гвоздями к соснам. У мужчин содрали со спины кожу, а затем также, как и женщин, приковали руками и ногами к деревьям и пням. Душераздирающий вопль и жуткие крики еще долго разносились по округе”, — рассказывала о зверствах графа Дугласа газета “Vaba Maa” в 1932 году. Отсюда якобы и пошли названия здешних мест — Девичий лес и Девичье болото.

По официальным данным, мызу Альбу граф Дуглас купил у Детлофа Густава фон Врангеля, но народная молва гласит, что покупка имения и начавшиеся там вскоре зверства связаны с одной историей. Как гласит легенда, особой любовью и покровительством у Петра I пользовались два человека — граф Дуглас и граф Стенбок.

Задумал русский царь подарить своим любимчикам по усадьбе: одному должна была достаться мыза Колга, а другому — Альбу. Но оказалось, что оба графа претендуют именно на Альбу. Озадачился Петр I, как же быть, и порешил тогда, чтоб никого не обидеть, разыграть имение — приказал Дугласу и Стенбоку запрягать лошадей и скакать из Таллинна в Альбу. Кто первый прибудет, тому усадьба и достанется.

У Стенбока были лучшие лошади и, казалось бы, шансов на победу было больше. Но Дуглас был хитрее. Тайно он подсыпал песок в ступицу колеса кареты соперника. Как только состязание началось, Стенбок уверенно вырвался вперед. Однако вскоре его карета остановилась, колесо отвалилось, а граф Дуглас победоносно прибыл в Альбу первым.

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* Мыза Альбу

Конечно, это всего лишь легенда, хотя бы потому, что имение Колга перешло под правление Стенбоков еще при шведском короле в 1658 году. Кроме того, Дуглас приходился родственником именитому семейству — по матери он был внуком знаменитого Густава Отто Стенбока.

По другой версии, спор был как раз из-за имения Колга. Соревнование выиграл Стенбок, и Дуглас, которому досталась мыза Альбу, так рассердился, что стал жестоко отыгрываться на местных крестьянах. По слухам, в усадьбе даже был секретный погреб для пыток и издевательств.

Изощренный садист

Легенды легендами, но, став владельцем Альбу, Дуглас сразу же приобрел дурную славу. Он управлял подвластными ему территориями как жестокий тиран и мучитель. За любую провинность следовало серьезное наказание. Более того, граф частенько избивал и пытал людей ради забавы и развлечения. В начале XX века писатель и краевед Михкель Айтсам исследовал окрестности Альбу, собирал и записывал ходившие в народе предания о кровавом графе. Так, например, из поколения в поколение передавалось, как Дуглас сдирал со спин своих крепостных длинные полоски кожи и связывал из них воловье ярмо. Позже необычные находки были якобы найдены на чердаке его поместья. Еще в 1930-ых годах местные жители рассказывали, что граф носил длинный кожаный ремень, сделанный из человеческой кожи.

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Однажды во время сбора урожая Дуглас заставил всех женщин, работающих в поле, раздеться догола. При этом мужья крестьянок должны были отойти от поля на пару километров. В определенный момент граф приказал женщинам поменяться местами и повернуться спинами в ту сторону, где стояли мужчины, которым по сигналу нужно было быстро бежать на поле прямиком к своей жене. Среди толпы голых женщин узнать со спины именно свою жену удавалось немногим. Всех, кто ошибался, жестоко наказывали: кого-то избивали, с кого-то сдирали кожу, а некоторым женщинам отрезали грудь.

Помимо всего прочего, право первой брачной ночи было всегда за графом. Поговаривают, что через его спальню прошли все девушки окрестностей Альбу.

Герб графа Дугласа Eesti Ajaloomuseum

Согласно народному преданию, граф Дуглас был изощренным садистом и кровавым злодеем. Например, перед каретой графа всегда бежали крепостные в красных одеждах. Их ноги были стоптаны в кровь от дорожных камней и ударов плетью, но бежать они должны были легко и быстро. Таким образом Дуглас хотел убедиться, что дорога чистая и карета сможет благополучно пройти весь путь.

Говорят, что граф отправлял из своего имения Альбу в Ревель крестьянских девушек за рыбой (чуть более 70 км — прим.ред.). Давали им огромные корзины, нести которые приходилось на спине. Каждая девушка должна была загрузить корзину рыбой и затем принести ее хозяину. Все бы ничего, но рыба должна была остаться живой. Если в корзине находили хотя бы одну дохлую рыбу, девушку наказывали.

Дуглас мог в любой момент безжалостно изгнать людей из своих домов. В приходе Ярва-Мадисе среди болот существовало около двадцати небольших островков, где были построены хутора. Как правило, никто добровольно сюда не приходил. Жителями этих болотных деревень были выгнанные из своих домов крестьяне деревень Кодру, Арукюла, Вайнунымме, Ууэнымме. Граф мог каждую минуту зайти в любой дом своих крепостных и, если у него было плохое настроение, приказать тут же убираться на болото.

Спасительное лекарство


Густав Отто Дуглас скончался в начале февраля 1771 года. По имеющимся свидетельствам, в возрасте около 80 лет граф тяжело заболел, был похож на ходячий скелет, а незадолго до смерти и вовсе был прикован к кровати. Никто не мог сказать, какая болезнь настигла его. Врачи лишь разводили руками, не в силах найти лекарство.

Говорят, что однажды к умирающему Дугласу прибыл немецкий лекарь, который прописал ему в качестве лекарства пить женское грудное молоко. Лекарь обещал, что именно оно сможет поднять графа на ноги и сделать снова молодым. Умирающий старик схватился за эту возможность как за последнюю соломинку и повелел приводить ему ежечасно кормящих матерей. Но и тут граф остался верен своими садистским наклонностям: он предпочитал пить грудное молоко не из стакана, а делать это подобно младенцу, припавшему к материнской груди. Предание о том, что недавно родившие женщины кормили грудью старого графа, распространена в окрестностях усадьбы Альбу до сих пор.

Приказ кормить грудью старого графа так раздражал женщин Альбу, что они решили положить этому конец. Поговаривают, будто в один прекрасный день одна из кормилиц по имени Мари сказала: “Надо покончить с этим рабством!” Когда настала ее очередь кормить графа, она спокойно пошла в спальню хозяина. Старик беспомощно лежал на кровати и ждал очередную порцию лекарства. Когда Мари обнажила грудь, из комнаты вышел слуга, девушка осталась наедине с больным и немощным Дугласом.

Как только граф вцепился ртом в ее грудь, Мари двумя руками ухватилась за его шею и задушила старого извращенца. Рассказывают, что ее якобы сразу же арестовали и обвинили в убийстве знатного господина. На суде Мари отрицала, что она убила своего хозяина. По ее версии, граф просто захлебнулся молоком и стал истошно кашлять. Девушка испугалась, выбежала из комнаты, а что было дальше — она не знает. По легенде, вину девушки так и не смогли доказать, но несмотря на это, суд вынес ей приговор — 25 лет каторги за то, что не смогла должным образом накормить своего хозяина.

О зверствах владельца Альбу начали писать еще в царские времена. “Он был настоящим животным! Людские крики были для него лишь забавой. Он мог сдирать кожу со спины, а на свежую рану сыпать порох и поджигать. Это издевательство он называл “фейерверком на спине”. Для него не было ничего святого. Он получал удовольствие от всего этого”, — так в 1910 году описывало злодеяния графа издание Tallinna Teataja.

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Источник: Eesti Ekspress.

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