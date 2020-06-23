Грудное молоко — лучшее средство для омоложения: зловещая история мызы Альбу, где жил эстонский граф Дракула

От первой расправы до владельца усадьбы Альбу

“Ни о каком другом помещике не рассказывает народ так много жутких и страшных историй, как о графе Дугласе из Альбу”, — писало издание Päevaleht в 1940 году. Еще во время Северной войны Густав Отто Дуглас наводил ужас на крестьян северо-восточной Эстонии вблизи усадьбы Колга. Недалеко от мызы находилась деревушка Хара, рядом с которой простиралась болотная пустошь. За ней начинался густой лес. Именно в нем, среди сосен и берез, нашли временное убежище люди, спасавшиеся от наступления вражеских войск. Среди беглецов были не только крестьяне Колга, но и пришедшие с других эстонских земель женщины, старики и дети.

В это же самое время граф Дуглас разбил со своим отрядом лагерь неподалеку от усадьбы Колга. Однажды утром он заметил поднимающийся над лесом столб дыма. “Ах, вон оно что! Значит, там укрываются беглые крестьяне”, — закричал граф и помчался с солдатами в сторону леса. Долго искать не пришлось — через пару часов все беглецы были обнаружены, окружены и схвачены. Дуглас отдал приказ наказать провинившихся. “Кара была страшной. Изнасиловав женщин, солдаты отрезали им груди, после чего прибили всех железными гвоздями к соснам. У мужчин содрали со спины кожу, а затем также, как и женщин, приковали руками и ногами к деревьям и пням. Душераздирающий вопль и жуткие крики еще долго разносились по округе”, — рассказывала о зверствах графа Дугласа газета “Vaba Maa” в 1932 году. Отсюда якобы и пошли названия здешних мест — Девичий лес и Девичье болото.