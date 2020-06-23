Грудное молоко — лучшее средство для омоложения: зловещая история мызы Альбу, где жил эстонский граф Дракула

* Мыза Альбу
Конечно, это всего лишь легенда, хотя бы потому, что имение Колга перешло под правление Стенбоков еще при шведском короле в 1658 году. Кроме того, Дуглас приходился родственником именитому семейству — по матери он был внуком знаменитого Густава Отто Стенбока.
По другой версии, спор был как раз из-за имения Колга. Соревнование выиграл Стенбок, и Дуглас, которому досталась мыза Альбу, так рассердился, что стал жестоко отыгрываться на местных крестьянах. По слухам, в усадьбе даже был секретный погреб для пыток и издевательств.
Изощренный садист
Легенды легендами, но, став владельцем Альбу, Дуглас сразу же приобрел дурную славу. Он управлял подвластными ему территориями как жестокий тиран и мучитель. За любую провинность следовало серьезное наказание. Более того, граф частенько избивал и пытал людей ради забавы и развлечения. В начале XX века писатель и краевед Михкель Айтсам исследовал окрестности Альбу, собирал и записывал ходившие в народе предания о кровавом графе. Так, например, из поколения в поколение передавалось, как Дуглас сдирал со спин своих крепостных длинные полоски кожи и связывал из них воловье ярмо. Позже необычные находки были якобы найдены на чердаке его поместья. Еще в 1930-ых годах местные жители рассказывали, что граф носил длинный кожаный ремень, сделанный из человеческой кожи.
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