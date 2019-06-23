Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию

“С 8 июля будет введен временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на выполнение, в том числе, коммерческих рейсов в российские аэропорты”, — сказал он.

Позже в Минтрансе России подтвердили, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля.

Причина приостановки полетов — “необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”.

Как отметили в Минтрансе, в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей.

“Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее. Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию”, — заявили в ведомстве.