09.07.2020, 10:01

Грузия открывает свои границы для туристов из Эстонии


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Грузия открывает свои границы для туристов из Эстонии
Scanpix, Ivan Tykhyi

Премьер-министр Грузии заявил, что с сегодняшнего дня в Грузию могут беспрепятственно въехать граждане 5 стран: Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии.

Отмечается, что по прибытии туристы не должны соблюдать карантин. В аэропорту у всех проверяют температуру, а также выдают для заполнения специальные анкеты здоровья.

К сожалению, на данный момент прямых рейсов из Таллинна в города Грузии нет, но с августа возобновляются полеты авиакомпании Wizz Air из Риги в Кутаиси.

Больше информации об открытии границ Грузии можно найти ЗДЕСЬ.

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