Грузия открывает свои границы для туристов из Эстонии

Отмечается, что по прибытии туристы не должны соблюдать карантин. В аэропорту у всех проверяют температуру, а также выдают для заполнения специальные анкеты здоровья.

К сожалению, на данный момент прямых рейсов из Таллинна в города Грузии нет, но с августа возобновляются полеты авиакомпании Wizz Air из Риги в Кутаиси.

Больше информации об открытии границ Грузии можно найти ЗДЕСЬ.