09.07.2020, 10:01
Грузия открывает свои границы для туристов из Эстонии
Премьер-министр Грузии заявил, что с сегодняшнего дня в Грузию могут беспрепятственно въехать граждане 5 стран: Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии.
Премьер-министр Грузии заявил, что с сегодняшнего дня в Грузию могут беспрепятственно въехать граждане 5 стран: Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии.
Отмечается, что по прибытии туристы не должны соблюдать карантин. В аэропорту у всех проверяют температуру, а также выдают для заполнения специальные анкеты здоровья.
К сожалению, на данный момент прямых рейсов из Таллинна в города Грузии нет, но с августа возобновляются полеты авиакомпании Wizz Air из Риги в Кутаиси.
Больше информации об открытии границ Грузии можно найти ЗДЕСЬ.
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