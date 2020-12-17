Грузия планирует возобновить авиасообщение с другими странами

Правительство Грузии с 1 февраля 2021 года планирует снять все ограничения на международные авиарейсы, введенные в стране из-за пандемии COVID-19.
Грузия приостановила международное авиасообщение с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.
С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще с Литвой, Польшей, Грецией, Австрией, Италией, Нидерландами и Катаром. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы. Позже Грузия продлила до 1 января 2021 года частичные ограничение на регулярные международные авиарейсы.
По информации Агентства гражданской авиации Грузии, аэропорты страны в январе-ноябре 2020 года обслужили 814,7 тыс. пассажиров — в 6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Авиакомпания Wizz Air планирует осуществлять регулярные пассажирские рейсы по маршруту Таллинн — Кутаиси — Таллинн начиная с 3 мая. Планируется, что рейсы будут проходить дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов в одну сторону без багажа начинается от 59,99 евро.
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